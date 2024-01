Ça y est, c’est bien la Côte d’Ivoire qui se présentera lundi prochain à (20h00 GMT) face aux Lions du Sénégal dans le cadre des huitièmes de cette Coupe Afrique des Nations. L’attente fut longue mais le pays hôte de cette 34e édition, parmi les meilleurs troisièmes, sera au rendez-vous. Le succès du Maroc face à la Zambie (1-0) a scellé sa qualification.

Ouf, les supporters ivoiriens sont plus où moins soulagés… En tout cas, cela aurait été un énorme échec si le pays organisateur avait été éliminé de sa CAN dès le premier tour. Avec seulement trois points et une lourde défaite contre la Guinée Equatoriale (0-4), la Côte d’Ivoire, miraculée, sera au rendez-vous pour le deuxième tour de la plus grande messe du football Africain. Les coéquipiers de Nicolas Pépé ont pu compter sur la victoire du Maroc devant l’équipe de la Zambie, ce mercredi (1-0), assurant au pays hôte de la CAN 2023 une place pour les huitièmes de finale.

🇸🇳🇨🇮 Sénégal vs Côte d'Ivoire en huitième de finale 🔥

🗓️ Lundi 29 janvier 20h Gmt#CAN2023 pic.twitter.com/3NfdKypPf5 — wiwsport (@wiwsport) January 24, 2024

Sur le chemin du champion d’Afrique

Toutefois, la tâche ne sera pas facile pour les miraculés. En effet, les Elephants croiseront les Lions du Sénégal. L’équipe championne d’Afrique en titre, qui se présente jusqu’ici comme le plus grand favori de cette nouvelle édition. Logés dans le groupe « de la mort » composé du Cameroun de la Guinée et de la Gambie, les coéquipiers d’Edouard Mendy ont sorti le grand jeu en remportant leurs trois matchs de poules.

En plus d’afficher un bilan plus que jamais satisfaisant, les sénégalais peuvent compter sur une attaque efficace (8 buts marqués), portée par l’expérimenté Sadio Mané, élu meilleur joueur de la dernière CAN et qui compte déjà un but et deux passes décisives. À cela s’ajoute, une défense solide (un seul encaissé), avec un Kalidou Koulibaly rassurant et un portier, Edoaurd Mendy serein. Cependant, les hommes d’Aliou Cissé doivent rester sur leurs gardes face à un éventuel sursaut d’orgueil des joueurs ivoiriens qui tenteront de redorer leur blason après la débâcle (4-0) contre la Guinée équatoriale. Éléphants et Lions à vous de jouer !

