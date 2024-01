Éliminée de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) après la défaite (1-0) lors de la 3ème journée du groupe D face à la Mauritanie, le mardi 23 janvier dernier, L’Algérie se sépare de entraîneur. Selon Beinsport, Djamel Belmadi aurait démission a la tête de l’Équipe Nationale de L’Algérie. Pour rappel, Djamel Belmadi le vainqueur de la CAN 2019, mais depuis le sacre des de Fennecs, l’Algérie n’a plus réussi à franchir les phases de poules en 2 CAN consécutives.

