Jean-Louis Gasset n’est plus le sélectionneur de la Côte d’Ivoire. La défaite surprenante contre la Guinée équatoriale (0-4) a été le revers de trop. Emerse Fae sera aux commandes pour assurer l’intérim.

La Fédération ivoirienne de football (FIF) a décidé de se séparer du sélectionneur de l’équipe nationale, lundi 22 janvier 2024, suite à la défaite des Eléphants face à la Guinée équatoriale lors de la troisième journée de la phase de poules. La direction de l’équipe de Côte d’Ivoire a été confiée à l’ancien international ivoirien Emerse Fae, qui fera office de membre provisoire de l’équipe des Eléphants. Cette décision a été prise ce mercredi 24 janvier, soit soixante-douze heures après la débâcle de l’équipe ivoirienne contre la Guinée équatoriale (0-4).

« Le Président de la Fédération Ivoirienne de Football et son Comité Exécutif informent les Associations Membres, le public sportif, la Presse nationale, internationale et l’ensemble des supporters de l’Equipe de Football de Côte d’Ivoire (les Eléphants) qu’il est mis fin aux contrats du Sélectionneur-Entraîneur Jean-Louis André Lucien Gasset et de son Adjoint Ghislain Marie Joseph Printant pour résultats insuffisants, conformément au contrat d’objectif qui les liait à la FIF. Monsieur Emerse Faé, Sélectionneur-Entraîneur Adjoint assurera l’intérim, en attendant l’ouverture d’une procédure de recrutement du nouveau Sélectionneur-Entraîneur », a indiqué l’instance.

« La Fédération Ivoirienne de Football exprime ses regrets pour le parcours des Eléphants durant la phase de poule de la CAN 2023. Cependant, elle reste convaincue du potentiel de notre Equipe de football, et appelle à l’union de tous pour les échéances à venir. » Pour rappel, la Côte d’Ivoire peut toujours espérer une qualification pour les 8es de finale, si elle termine parmi les meilleurs 3es. Mais il faudra que la Zambie perd contre le Maroc.

