Le Sénégal réussit un carton plein en phase de poules de cette Coupe d’Afrique des Nations après voir enchaîné des succès face à la Gambie, contre le Cameroun et et devant la Guinée. Des résultats qui consolident la première place aux Lions plus que jamais favoris dans cette campagne. En zone mixte, Ismaila Sarr ne s’enflamme point.