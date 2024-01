Frosinone et le Torino ont officialisé, avec deux notes diffusées par leurs canaux respectifs, le transfert à la Ciociaria de Demba Seck, l’attaquant sénégalais né en 2001 que les granata ont récupéré au mercato hivernal de la saison 2021/ 2022 en provenance de Spal, où le joueur avait une saison et demie en série B.

Frosinone Calcio annonce avoir conclu un accord avec le Torino Football Club pour l’acquisition de Demba Seck, le joueur né en 2001, à titre temporaire et qui portera le maillot des Giallorossi jusqu’au 30 juin 2024.

Le Torino Football Club annonce qu’il a vendu au Frosinone Calcio, sur une base temporaire jusqu’au 30 juin 2024, les droits sur les performances sportives du joueur Demba Seck, confirme le club piémontais. Le Torino salue Demba et lui souhaite bonne chance pour cette nouvelle expérience professionnelle.

Seck a joué pour le Torino pendant pratiquement vingt quatre mois, en l’espace de trois saisons, pour un total de 38 apparitions, entre championnat et coupe, et aucun but. Il a fait ses débuts en première division avec le club des Granata, en entrant à la place de Marko Pjaca à la 85e minute de Torino – Cagliari 1-2, le 27 février 2022.

