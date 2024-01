La Guinée de Kaba Diawara et le Sénégal d’Aliou Cissé se retrouvent cet après-midi pour la 3ème et dernière journée du groupe C. Leaders du groupe, les protégés de Cissé n’ont pas droit à l’erreur s’ils souhaitent finir vainqueurs de la poule C.

Avec 2 victoires lors des 2 premières journées, les tenants du titre ont juste besoin d’un match nul pour terminer learders. Mais la rencontre face à la Guinée (2ème, 4 pts) s’annonce déjà difficile, car le Syli National de Guinée n’a jamais été un adversaire facile pour les Lions depuis qu’Aliou Cissé a pris les reines du Sénégal en 2015.

La Guinée face aux Lions d’Aliou Cissé…

Depuis que le premier sélectionneur sénégalais à avoir remporté la CAN est arrivé sur le banc de l’Équipe Nationale du Sénégal, les champions d’Afrique 2022 n’ont affronté qu’une seule fois le pays de Pascal Feindouno. Sur l’unique match entre le Sénégal de Cissé et la Guinée, l’actuelle équipe dirigée par Kaba Diawara avait tenu en échec (0-0) les Lions de Cissé en match comptant pour la deuxième journée de la CAN 2021 remportée finalement par le Sénégal. À l’époque, Sadio Mané et Naby Keïta étaient à Liverpool. Mais aujourd’hui les temps ont changé, le capitaine du Syli National évolue maintenant du côté de Werder Brême (Allemagne) et le numéro du Sénégal est sociétaire d’Al-Nassr (Arabie Saoudite).

Guirassy apte à jouer face aux tenants du titre

Pour la rencontre de cet après-midi, le technicien guinéen pourra compter sur l’actuel meilleur buteur africain des 5 grands championnats, savoir Serhou Guirassy, auteur de 19 buts avec Stuttgart. L’ancien de Rennes n’a pas encore joué la moindre minute dans cette CAN 2023 parce qu’il a rallié la Côte d’Ivoire avec une blessure. Mais selon son entraîneur, le natif d’Arles (France) est apte à jouer contre le Sénégal de Sadio Mané.

wiwsport.com (Avec François Fara BAGNOUNCOUME)