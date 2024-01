Remplacé dans les tous derniers instants du match opposant le Cap-Vert à l’Égypte (2-2), Mohamed El-Shenawy souffre d’une luxation de l’épaule. Il est forfait pour le reste de la compétition.

Comme un air de déjà vu. Déjà contraint de déclarer forfait à partir des huitièmes de finale lors de la CAN au Cameroun, Mohamed El-Shenawny (35 ans) n’ira pas au bout de la compétition en Côte d’Ivoire. Le gardien de but de l’Egypte s’est blessé dans les tous derniers instants face au Cap-Vert (2-2). Souffrant d’une luxation à l’épaule, il voit donc sa CAN 2023 prendre fin.

Un autre gros coup dur pour les Pharaons puisque Mohamed Salah ne devrait aussi plus réapparaître dans ce tournoi. Et c’est connu : le malheur des uns fait le bonheur de autres. Eternel remplaçant au poste de gardien de cette sélection égyptienne, Mohamed Abou Gabal, que les Sénégalais connaissent bien sous le nom de Gabaski, redeviendra titulaire avec l’Egypte dans cette CAN.

