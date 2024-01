Depuis sa première participation en Coupe d’Afrique des Nations, l’Equipe Nationale du Sénégal n’a jamais remporté toutes ses rencontres en phase de groupes. Déjà qualifiés pour les huitièmes de finale de cette CAN 2023, les Lions veulent réussir le coup parfait face à la Guinée.

Après deux matchs nettement remportés face à la Gambie (3-0) et le Cameroun (3-1), l’Equipe Nationale du Sénégal retrouve une vielle connaissance, la Guinée, ce mardi au Stade Charles-Konan-Banny de Yamoussoukro (17h00 GMT). Un adversaire qu’elle a déjà croisé lors de la dernière Coupe d’Afrique des Nations – avec un match nul 0-0 – qui l’a vu remporter son premier trophée dans l’histoire de la compétition. Bien avant 2022, les Lions n’avaient pas flanché en CAN face à la Guinée, battue 2 buts à 1 en phase de groupes en 1994, puis 3-2 en quarts de finale de la CAN 2006.

Cette année, il sera question de confirmer cette domination face au Syli National pour le Sénégal. Celui-ayant eu le bon goût de déjà valider son billet pour les 8es de finale, cette rencontre influencera forcément sur la suite de la compétition. S’ils s’imposent ou font match nul, les Lions termineront premiers de leur groupe. Et joueront contre une équipe classée parmi les meilleurs troisièmes entre la poule A et F. Le Nigeria, lui, a terminé deuxième dans le groupe A et croiserait la route des coéquipiers de Kalidou Koulibaly si ces derniers perdent face à la bande à Kaba Diawara.

Tracer le chemin des huitièmes et réussir un sans-faute historique

Se coltiner très probablement le pays hôte, la Côte d’Ivoire face à son public, ou hériter des Super Eagles avec une belle et conquérante équipe autour d’Osimhen ? Voilà l’enjeu majeur face au Syli National. Alors, il faut dire que, pour les Lions champions d’Afrique en titre, tous les chemins mènent vers un choc pour les huitièmes. « Si ma mémoire est bonne, dans le passé, en tout cas depuis 2000, le Sénégal n’a pas fait de carton plein en phase de poules […] Est-ce que c’est véritablement l’occasion dans cette édition de finir cette phase de groupes avec trois victoires à la clé ? » La question est d’un confrère sénégalais, à l’occasion de la conférence de presse d’Aliou Cissé ce lundi.

L’histoire mérite d’être rappelée : en 16 participations, le Sénégal n’a jamais réussi à remporter tous ses matchs de groupes à la Coupe d’Afrique des Nations. Ou plus simplement, les Lions n’ont franchi la barre des sept points qu’à deux reprises (2002, 2017). Et les deux fois, il y avait une défaite face au Cameroun. En Côte d’Ivoire, les plus superstitieux en verront peut-être un signe, surtout que la bande à Aliou Cissé s’est enfin imposée en phase finale de CAN face aux Lions (pas trop) Indomptables. Mais pour autant, le sélectionneur sénégalais ne s’attache pas trop à cette donnée.

« C’est ce que nous désirons (réaliser un sans-faute en phase de poules). Mais je crois que ce qui est plus important, c’est de finir premier de ce groupe. Si on obtient les trois points, tant mieux et nous serions très heureux. Mais l’essentiel est de pouvoir terminer et de pouvoir préparer les huitièmes de finale sur place (à Yamoussoukro). Au-delà de l’aspect comptable, c’est un match important sur le plan de la logistique. C’est très important qu’on puisse rester ici, à Yamoussoukro, ouu on a notre base. Nos joueurs commencent à s’habituer à ce climat. Pour cela, il faut finir premier. »

Le Sénégal en phase de groupes de la CAN

CAN 1965 : NV → Un match nul valait 1 point, une victoire 2 points

CAN 1968 : NVD

CAN 1986 : VVD

CAN 1990 : NVN

CAN 1992 : DV

CAN 1994 : VD

CAN 2000 : VDN → Un match nul valait un point, une victoire 3 points

CAN 2002 : VVN

CAN 2004 : NVN

CAN 2006 : VDD

CAN 2008 : NDN

CAN 2012 : DDD

CAN 2015 : VND

CAN 2017 : VVN

CAN 2019 : VDV

CAN 2021 : VNN

Légende

V = VICTOIRE

N = NUL

D = DÉFAITE

NB : Il y avait une poule de trois équipes pour le Sénégal lors des CAN 1965, 1992 et 1994

Jour de Gagne : Tous derrière les Lions !

⚽ Matchday CAN 2023

🇬🇳 🇸🇳 Guinee vs Sénégal

🗓️ Ce mardi 23 janvier

🕖 17:00 GMT

