L’Angola est définitivement de retour au premier plan. Les Palacans Negras ont battu le Burkina Faso (2-0, mardi, pour finir premiers dans un groupe où l’Algérie termine dernière et est donc éliminée par une Mauritanie historique.

Déjà qualifiés pour les huitièmes de finale de cette Coupe d’Afrique des nations 2023, l’Angola et le Burkina Faso s’écharpaient ce mardi soir au stade Charles-Konan Banny de Yamoussoukro, pour établir leur classement définitif dans le groupe D. Victoire des Palancas negras (2-0). Sans trop de rythme, la partie s’est finalement décantée à la demi-heure de jeu.

Et sur coup de pied arrêté évidemment. Le coup franc de Fredy a ainsi trouvé la tête de Mabululu, venu piquer au premier poteau et tromper Hervé Koffi (1-0, 36e). Suffisant pour faire placer les Angolais en leader de la poule. Une place qu’ils ne lâcheront plus, puisqu’après une quarantaine de minutes guère passionnantes, le break est venu des pieds de Zini. Le tir de l’excellent Fredy a en effet trouvé les mains pas assez fermes de Koffi, repoussant le ballon de Zini donc (2-0, 90e+2).

⌚️ FULL-TIME! The Sable Antelopes stay undefeated as they beat Burkina Faso with 2 great goals. 🇦🇴#ANGBFA | #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/0U2sTgNz48 — CAF (@CAF_Online) January 23, 2024

