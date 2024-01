Passeur décisif sur le deuxième but sénégalais contre la Guinée, ce mardi, Sadio Mané a reçu les louanges de son entraîneur. Le sélectionneur national Aliou Cissé estime que le joueur monte en puissance.

Attendu dans cette 34e édition de la Coupe d’Afrqiue des Naions, Sadio Mané, meilleur joueur de la dernière CAN, remportée par le Sénégal devant l’Egypte, n’a pas déçu. Auteur jusqu’ici de deux passes décisives et un but, l’attaquant sénégalais porte un Sénégal flamboyant depuis le début de la compétition.

Pour ce soir et devant les joueurs guinéens, la star sénégalaise a livré un match correct avec au compteur une passe décisive sur la réalisation d’Iliman Ndiaye. Aliou Cissé n’a pas manqué de souligner les performances l’attaquant d’Al Nassr. « Sadio Mané monte en puissance depuis le début de la compétition. C’est le propre des grands joueurs. On a le sentiment que plus le match avance, mieux il le sent et on attend qu’il soit décisif » a déclaré le technicien sénégalais.

