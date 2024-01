Après Lamine Camare et Ismaila Sarr, c’est au tour d’Abdoulaye Sek de recevoir le trophée d’Homme du match décerné par la Confédération africaine de football (CAF). Le défenseur sénégalais a marqué le premier but et mené son équipe à la victoire lors de ce match face à la Guinée (2-0).

Abdoulaye Seck a été désigné Homme du match pour sa superbe performance lors de la victoire décisive du Sénégal contre la Guinée, ce mardi menant son équipe à la tête de son groupe. Avec une confortable victoire 2-0, le Sénégal a confirmé son statut de favori pour remporter le tournoi, tandis que la Guinée s’est qualifiée pour les huitièmes de finale en meilleur troisième.

🇸🇳 Abdoulaye Seck 🇸🇳

The Lions of Teranga’s goalscorer is the TotalEnergies Man of the Match! ⭐️#TotalEnergiesAFCON2023 | #GUISEN | @Football2Gether pic.twitter.com/whw0waupZN

— CAF (@CAF_Online) January 23, 2024