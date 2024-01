Qualifié avec la manière pour les huitièmes de finale de la CAN, le Sénégal aborde la phase finale de la compétition avec l’envie de continuer à gagner pour aller au bout et conserver son titre. Mais pour le sélectionneur Aliou Cissé, il faudra être humble pour ne pas se faire surprendre dans cette « CAN très compliquée ».

« En arrivant ici, on s’était promis de jouer 7 matchs. On en a joué 3. Il nous en reste encore 4. Donc on fait match après match. Step by step. Chaque match a ses réalités. Chaque équipe a ses caractéristiques. Cette CAN là est très compliquée. Il faut vraiment être focus, être humble parce que tout peut se passer » a t-il déclaré en conférence de presse.

Wiwsport.com