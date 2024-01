La Fédération sénégalaise de Taekwondo (FSTKD) a tenu son assemblée générale élective, dimanche 21 janvier 2024 au CICES. Président intérimaire depuis 2022, Ababacar Fall a été confirmé au poste par vote pour les 4 prochaines années.

Ababacar Fall a été confortablement élu au poste de président de la FSTKD) en obtenant 238 voix devant ses challengers Cheikh Bamba Mbaye (198 voix) et Famara Goudiaby (28 voix).

Dans la soirée, un bureau de sept (7) membres été mis sur pied avec la présence de deux femmes au poste clefs, la 1ère vice-présidente Mme Seynabou Diouf et la Trésorière générale Mme Pélagie Avril Faye.

La cheville ouvrière de la fédération a été reconduite à son poste, Panel Thierry Bassène.

Titulaire d’une maîtrise en gestion, d’un master en économétrie, d’un master en gestion de projets à l’ENEA, Ababacar Fall va a présider aux destinées du taekwondo sénégalais pour les quatre (4) prochaines années. Ce dirigeant de 49 ans, passé au ministère des Sports, explique comment il compte mener sa politique de développement de cette discipline martiale, comme il le fait actuellement dans ses fonctions de chargé de la stratégie, du suivi de la performance et de la qualité à l’Agence sénégalaise de Promotion des exportations.

«C’est d’abord et avant tout développer le taekwondo. Je n’entrerai pas dans le fond, parce que nous allons très prochainement convier la presse pour parler de nos projets. Moi, je suis économiste-planificateur. C’est ça mon travail dans l’administration sénégalaise. Je ne fais pas de pilotage à vue. Nous allons mettre en place un plan stratégique. J’en ai déjà discuté avec le ministère des Sports avant l’assemblée, parce que j’assurais l’intérim. Donc, avec un cadrage bien déterminé, tout sera chiffré et sur les quatre (4) ans, nous dirons ce que nous voulons faire de manière très claire. Déjà, nous aurons trouvé dans ce plan stratégique les moyens nécessaires et après il s’agira pour nous d’aller trouver ces moyens. Je vais réunir la nouvelle équipe pour partager ma vision et ensuite nous mettons en place quelque chose à partager avec tout le monde. Il ne s’agit pas tout simplement de mes idées, mais d’un projet d’équipe.»

Le nouveau président poursuit : «L’échéance phare, c’est les qualifications pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Ça se déroule le 9 février pour le para-taekwondo, les 10-11 février pour le kyorugi (combat). Chaque pays aura droit à quatre (4) athlètes. C’est la moitié des huit (catégories olympiques. Chaque pays ne peut qualifier plus de quatre (4) athlètes. Nous, nous n’avons pas les moyens de qualifier nos athlètes à travers le ranking mondial, parce qu’il faut que l’athlète fasse une quinzaine de compétitions pour pouvoir monter dans le ranking. C’est toujours via le tournoi de qualification olympique qu’on peut qualifier nos athlètes. Le Sénégal a la chance de l’accueillir et nous nous sommes battus pour l’avoir. En- suite, nous aurons les Jeux africains. Mais là, nous sommes vraiment focus sur les qualif’ aux JO, parce que pour nous le taekwondo doit offrir au Sénégal sa première médaille d’or olympique.»

