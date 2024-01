Élu homme du match après sa prestation ponctuée par un but face à la Guinée (0-2), le défenseur Abdoulaye Seck a étalé sa joie en conférence de presse.

« Sur le match? Nous savions que cette CAN n’allait pas être facile mais on avait des objectifs à atteindre. D’abord c’était de gagner les trois matchs de poules avant les quatres matchs restants. Maintenant il faut garder les pieds sur terre et continuer à travailler. Le titre d’homme du match ? Je suis très content d’avoir marqué en plus il s’agit de mon premier match en CAN. La dernière fois je suis rentré en cours de match, j’ai eu la même occasion et je l’ai manqué. Aujourd’hui j’étais titulaire et grâce à Dieu j’ai marqué. Je remercie le bon Dieu et mes coéquipiers (…) Je suis un joueur patient qui fais confiance au coach et aux coéquipiers. Lors de la dernière CAN je n’avais joué aucune minute, pour cette CAN j’ai réussi à jouer et à marquer » s’est félicité Abdoulaye Seck qui a été acclamé par certains de ses coéquipiers dans la salle de conférence.

Wiwsport.com