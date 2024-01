Au moment où la Côte d’Ivoire se déchirait complètement face à la Guinée-Equatoriale, le Nigeria a assuré l’essentiel devant la Guinée-Bissau pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la CAN (1-0).

Disputée sur un rythme tout sauf effréné, la partie ne voit guère d’occasion majeure avant l’ouverture du score, si ce n’est en position de hors jeu (une constante tout au long de la rencontre). D’un coup, sur un centre de Moses Simon, en difficulté jusqu’ici, le malheureux Opa Sanganté mitraille involontairement son portier Jonas Mendes, laissant le Nigeria exulter (0-1, 36e). Dans tous les cas, Victor Osimhen rôdait dans ce dos et aurait pousser le cuir au fond des filets.

En seconde période, Osimhen est privé du 2-0, la faute à une main sur un contrôle pour le bomber du Napoli. Zaidu Sanusi marque lui aussi, dans le but vide, mais un hors jeu est signalé, à juste titre. Idem pour les Djurtus, qui voient Franculino Djú célébrer en vain, dans la même minute (83e), après un tir puissant lancé en pleine surface. Les Super Eagles affronteront le deuxième du groupe C en huitième de finale, et ça pourrait être le Sénégal si les Lions perdent face à la Guinée.

wiwsport.com