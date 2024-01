Incroyable mais vrai. Obligée de gagner, la Côte d’Ivoire a finalement pris douillon face à une Guinée-Equatoriale encore déchaînée (4-0). Les Eléphants ne sont plus que jamais maîtres de leur destin et sont tout proche de la sortie.

La Côte d’Ivoire va devoir bruler quelques cierges. Pas pour voir la révolte de ses Eléphants. Du moins, pas pour l’instant. Mais histoire de prendre les chapelets et prier pour faire partie des quatre meilleurs troisièmes de cette Coupe d’Afrique des Nations. Sinon, le pays hôte va quitter « sa » compétition avec une image bien triste, peut-être l’une des pires de l’histoire de la CAN : une humiliation face à la Guinée-Equatoriale (4-0) au terme de la 3e journée.

Emilio Nsue, déjà auteur d’un triplé jeudi face à la Guinée-Bissau, a ajouté deux buts à son compteur personnel (42e, 75e) tandis que Pablo Ganet a inscrit le deuxième but d’un superbe coup-franc direct à la 73e minute. Le quatrième but a été marqué en fin de match par Jannick Buyla (88). Les Eléphants terminent troisièmes du groupe A avec trois points et une différence de buts négative (-3). Ils doivent désormais compter sur un miracle pour faire partie des quatre meilleurs troisièmes qualifiés pour les 8e de finale.

wiwsport.com