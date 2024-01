Contrairement au Sénégal, privé de certains joueurs lors de la dernière journée du match, la Guinée a réalisé un grand retour. Il s’agit Serhou Guirassy, qui devrait signer son retour après avoir raté les premiers matchs de la CAN en raison d’une blessure.

Le Sénégal et la Guinée s’affronteront lors de la dernière journée de la phase de poules ce mardi à 17 heures au Stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro. Un derby ouest-africain qui marquera la première apparition de Sehrou Guirassy à cette CAN 2023 en Côte d’Ivoire. L’attaquant guinéen touché avant le coup d’envoi de cette compétition, était obligé de ronger son frein sur le banc.

Mais le sélectionneur Kaba Diawara rassure et confirme la présence de Serhou Guirassy lors match contre les Lions de la Teranga, champions d’Afrique en titre, et déjà qualifiés pour les huitièmes de finale de la CAN. Une bonne nouvelle pour les Guinéens qui tenteront de chipper la première place aux Lions. «Ce n’est un secret pour personne, Sehrou Guirassy sera là lors du troisième match face au Sénégal. Il nous a beaucoup manqué lors du début de la compétition même si on a confiance en Mohamed Bayo, il a fait le travail et il faut se féliciter d’avoir deux grands attaquants dans notre effectif » rassure Kaba Diawara.

wiwsport.com