A 24 heures, de la rencontre entre le Sénégal et la Guinée, pour la troisième et dernière journée des phases de groupes, le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, tenait une conférence de presse d’avant match ce lundi, pour répondre aux questions des journalistes. Si le Sénégal a déjà validé son ticket, pour les huitièmes de finale avec deux victoires en autant de sorties, la Guinée quant à elle compte que quatre points, et voudra glaner au moins un point pour s’assurer de disputer les huitièmes de finales.

La dernière confrontation de ces deux formations remonte en 2022, lors de la CAN au Cameroun, et s’était soldée sur un nul vierge. Pratiquement les deux équipes se sont qualifiées, mais pour le sélectionneur du Sénégal, ce match est à prendre au sérieux, Aliou Cissé, qui souligne : « Nous abordons le troisième derby, contre la Guinée, la même envie de bien terminer ces phases de groupes. La troisième rencontre est très importante, ça nous permet de consolider les acquis que nous avons eu lors des précédents matchs. »

Malgré la qualif, l’équipe du Sénégal garde toujours la même détermination, si l’on fie toujours à Aliou Cissé : « Tous les matchs de CAN, sont à disputer, il n’y a rien qui change. Il y’a énormément de concentration et de détermination dans cette rencontre là, rien n’est encore fait. Nous sommes ici pour jouer trois matchs, InshaAllah, nous espérons avoir le meilleur résultat possible, » lance-t-il.

