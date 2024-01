Il n’y aura pas de Coupe du Monde U20 féminine pour le Sénégal : déjà battues à l’aller, les Lioncelles se sont inclinées au Ghana (5-1) au retour ce dimanche.

Si près, si loin… Après deux réussites lors de deux premiers tours face au Bénin puis contre l’Ouganda, l’Equipe Nationale U20 féminines du Sénégal n’avait plus qu’à assurer la dernière marche pour décrocher sa toute première qualification de l’histoire à la Coupe du Monde de la catégorie. Cela devait absolument passer par une bonne double confrontation face à la sélection ghanéenne.

Plus facile à dire qu’à faire toutefois devant des Black Princesse qui visaient un septième Mondial de rang. Et à l’arrivée, il n’y a pas eu photo. Les filles de Mbayang Thiam ont subi les foudres ghanéennes et ont été éliminées aux portes de la qualification. Déjà battues 2-0 lors de la manche aller, à Thiès samedi dernier, Wolimata Ndiaye et ses partenaires n’ont rien pu faire à Accra ce dimanche.

Le Ghana était beaucoup trop fort

L’espace de quelques minutes après le coup d’envoi, les Lioncelles ont cru pouvoir renverser la vapeur. Cela tout simplement parce qu’Aissatou Chris Ba avait ouvert le score après 4 minutes de jeu. Mais les Ghanéennes n’ont pas eu le temps de douter et ont égalisé grâce à Mafia Nyame à la 18e minute, avant de prendre l’avantage sur une réalisation de Beline Nyarko à la 23e minute de jeu.

Nos Sénégalaises ont ensuite concédé trois buts en seconde période. Tracey Twum (67e), Nyarko (72e) et Salamatu Abdulai (78e) ont permis au Ghana de prendre le large. Pour l’Equipe Nationale du Sénégal, il faudra donc essayer une nouvelle fois. Mais force est de reconnaître que la bande à Wolimata Ndiaye a réalisé un très beau parcours qui la fera certainement grandir pour les prochaines sorties.

