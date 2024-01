Après un début de match en fanfare, le Maroc a constamment baissé d’intensité et permis à la RC Congo de prendre la mainmise. Les Congolais ont finalement été récompensés en fin de match (1-1).

Un point de gagné pour le Maroc ? Ce sera sans doute la musique à Rabat au regard du contenu proposé. Larges vainqueurs de la Tanzanie pour leur début de compétition, les Lions de l’Atlas entendaient forcément enchaîner une deuxième victoire pour s’ouvrir les portes huitièmes de finale de cette CAN. Mais c’était compter sans une belle et valeureuse équipe de la RD Congo.

Au terme d’une prestation bien poussive, les hommes de Walid Regragui ont dû se contenter du nul face aux Léopards. Pourtant, les choses avaient bien démarré pour le Maroc, dominateur dès l’entame et devant après six minutes de jeu grâce à un but d’Achraf Hakimi. Mais plus les minutes avançaient, plus la RD Congo rentrait dans sa partie et mettait en danger l’équipe marocaine.

Il a d’ailleurs fallu un penalty manqué par Cédric Bakambu (42e) pour que les hommes de Sébastien Desabre ne reviennent pas au score avant la pause. Beaucoup plus entreprenante en seconde période, la RDC s’est bénéficiée de plusieurs situations, avant de finalement égaliser grâce à Silas (76e). Le dernier quart d’heure aura été intense mais les deux nations se quittent sur ce 1-1.

Après celui contre la Zambie, la République Démocratique du Congo décroche donc un deuxième point mérité face au Maroc et jouera sa qualification face à la Tanzanie lors du dernier match. Les Lions de l’Atlas, eux, devront finir le travail face à la Zambie pour être assurés de voir les huitièmes de finale de cette CAN. Mais le travail est presque fait ce dimanche avec quatre points au compteur.

⌚️ FULL-TIME! An early Morocco lead is matched by a late DR Congo equalizer as both teams share the points. 🤝#TotalEnergiesAFCON2023 | #MARRDC pic.twitter.com/V21J632TdY — CAF (@CAF_Online) January 21, 2024

wiwsport.com