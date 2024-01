Alors que les filles ont été malheureuses face à l’AS Ville de Dakar pour le Trophée des Champions, DUC s’est réjoui de son sacre par forfait contre l’AS Douane, ce samedi.

La clameur a été à la hauteur de l’étonnement et de la déception du public venu voir le spectacle entre DUC et AS Douane samedi, au Stadium Marius Ndiaye. Quelques minutes après le coup de sifflet final de la rencontre chez les dames ayant opposé l’AS Ville de Dakar à DUC, le speaker a passé l’annonce selon laquelle le Dakar Université Club était déclaré vainqueur par forfait du Trophée des Champions chez les garçons.

Pourtant, après la cérémonie de remise de trophées chez les Filles, les joueurs de DUC ont foulé le parquet de Marius Ndiaye pour s’échauffer le temps de voir l’AS Douane débarquer. Mais, bien sûr, si on n’avait pas encore aperçu les joueurs de l’AS Douane sur le parquet, c’est parce qu’ils n’avaient pas décidé d’y être. Un problème de licence a notamment été évoqué concernant un joueur des Gabelous.

wiwsport.com