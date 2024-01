Mame Thiam impact ! Transféré à la surprise générale à Pendikspor il y a un peu plus d’une semaine, l’attaquant sénégalais a déjà fait ce qu’on attend de lui : briller et faire briller son équipe.

Sous la neige du Pendik Stadium samedi, Pendikspor accueillait Besiktas dans le cadre de la 21e journée du Championnat de Turquie. Sur le papier, on pouvait croire à une simple formalité pour des Aigles Noirs en grande forme ces dernières semaines face à l’avant-dernier du classement et en l’occurrence une équipe qui restait sur huit matchs d’affilée sans la moindre.

Mais sur le terrain, il y a avait un certain Mame Baba Thiam. Recruté à la très grande surprise il y a quelques jours, le désormais ancien attaquant de Kayserispor jouait son tout premier match sous ses nouvelles couleurs. Titularisé, Mame Thiam a d’abord délivré une passe décisive à Mehmet Umut Nayir, auteur d’un superbe but dès la 4e pour ouvrir le score dans cette partie.

Idéalement servi par Akbunar, le Sénégalais de 31 ans a ensuite inscrit son premier but avec Pendikspor. Le douzième en Championnat cette saison est synonyme du 3-0 à la 74e. Mame Baba Thiam sera remplacé en fin de rencontre, et son équipe peut l’emporter nettement devant Besiktas (4-0). Ainsi, les hommes d’Ivo Vieira se redonnent de l’air dans la course au maintien.

