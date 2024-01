La Fédération Sénégalaise de Basketball a dévoilé ce vendredi 19 janvier, les différentes poules pour la saison 2024 de National 1 Masculin.

Championne du Sénégal en titre, l’AS Douanes est logée dans la poule A. Les gabelous auront fort à faire avec l’ASC Ville de Dakar autre prétendant au titre. L’UGB, l’US Ouakam, l’ASC Bopp, l’USCT Port, SIBAC et le promu Guédiawaye Academy complètent cette poule.

Dans la poule B, moins relevée la Jeanne d’Arc de Dakar et le Dakar Université Club vont défier Larry Diouf BC, Louga BC, Mermoz BC, ASC Thiès, US Rail et l’autre promu USPA. Pour rappel, la nouvelle saison du National 1 démarrera le 27 janvier prochain.

Voici la composition des poules :

POULE A

AS DOUANES

ASC VILLE DE DAKAR

UGB

US OUAKAM

BOPP

USCT PORT

SIBAC

GBA

POULE B

JEANNE D’ARC

DUC

LARRY DIOUF

LOUGA BC

MERMOZ BC

ASC THIÉS

US RAIL

USPA

Wiwsport.com