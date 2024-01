Après une victoire face à la Mauritanie (1-0), lors de la première journée dans le groupe J, le Burkina Faso voulait enchaîner avec un nouveau succès devant l’Algérie pour s’ouvrir la voie des huitièmes de finale. Et force est de constater que les Etalons étaient tout proche de réussir le gros coup en menant au score jusqu’aux derniers instants. Mais ils font finalement céder face à un doublé de Bounedjah, éternel sauveur de l’Algérie (2-2).

Une rencontre qui a démarré fort, sans round d’observation. Les duels sont omniprésents, les occasions rares. La première intervient à la 15e minute. Belaili déborde et frappe sans problème pour Hervé Koffi. La 2e à la 40e minute. Sofiane Feghouli oblige Koffi à une parade. Mais le holdup des Etalons intervient dans le temps additionnel. Mohamed Konaté à la limite du hors jeu, coupe victorieusement un centre d’Abdoul Tapsoba (45+3).

En seconde partie, l’Algérie, par le biais de Bagdad Bounedjah, remet les pendules à l’heure. Mais une nouvelle fois, les Etalons vont passer devant sur penalty. Bertrand Traoré qui venait de faire son entrée marque son deuxième but du tournoi. Les Etalons pensent alors tenir la victoire quand Bounedjah, encore lui, s’impose sur un corner à la 95e minute. Premier du groupe avec 4 points, le Burkina Faso repart dessus même si la qualification est à priori acquise. L’Algérie elle, évite la catastrophe et garde son destin en main avant de défier la Mauritanie.

