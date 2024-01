Les deux équipes conservent tous leurs espoirs de qualification même si la tendance penche en faveur du Mali, victorieux de son premier match.

Pour leur troisième confrontation consécutive en phase finale de Coupe d’Afrique des Nations, la Tunisie et le Mali n’ont pu se départager (1-1) samedi à Korhogo lors de la 2e journée de la CAN 2023 dans le groupe E. Dans cette poule qui compte également l’Afrique du Sud et la Namibie, Tunisiens et Maliens conservent leurs chances de voir les huitièmes de finale de la compétition.

La tendance semble cependant plus favorable aux hommes d’Eric Sekou Chelle, victorieux de leur premier match contre l’Afrique du Sud (2-0), qu’à la Tunisie, surprise d’entrée par la Namibie (1-0). Dans cette rencontre, c’est le Mali qui a ouvert le score grâce au deuxième but dans la compétition de Lassine Sinayoko (10e). Hamza Rafia a égalisé dix minutes plus tard pour la Tunisie (20e).

⌚️ FULL-TIME! Goal-less second half means both teams share the points here at Korhogo. 🤝#TotalEnergiesAFCON2023 | #TUNMLI pic.twitter.com/2oHTKSEtLw — CAF (@CAF_Online) January 20, 2024

wiwsport.com