Après l’annonce de son forfait pour la reste de la CAN, Abdallah Sima s’est exprimé sur son compte Instagram pour confirmer la terrible nouvelle et apporter son soutien à ses partenaires toujours présents en Côte d’Ivoire.

L’Equipe Nationale du Sénégal va devoir se passer d’Abdallah Sima pour la suite de la Coupe d’Afrique des Nations. Victime d’une lésion du long adducteur de la cuisse gauche, l’attaquant de 22 ans doit retourner dans son club du Glasgow Rangers. Un véritable coup dur et une déception forcément pour ce joueur sur lequel les supporters sénégalais plaçaient beaucoup d’espoirs en raison de sa belle saison dans le Championnat écossais

L’ex-joueur du Slavia Prague s’est d’ailleurs exprimé via les réseaux sociaux, dont son compte Instagram. « C’est avec un sentiment de tristesse que je vous annonce que je ne pourrais pas continuer la compétition mais mon cœur et ma force, eux, resteront avec ce groupe qui, je l’espère, ira chercher le trophée pour notre beau pays car ils le méritent. Merci à tous pour vos nombreux messages, je suis déterminé à revenir encore plus fort », a-t-il ainsi écrit.

wiwsport.com