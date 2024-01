Le 26 mars 2011, une date désormais mémorable, qui marque le moment où Demba Ba, l’attaquant talentueux des Lions de la Teranga, s’est érigé en héros lors de la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2012.

Dans les ultimes secondes de ce match palpitant, son but a non seulement offert à l’équipe sénégalaise dirigée à l’époque par Amara Traoré une revanche bien méritée sur les redoutables Lions indomptables – responsables de leur défaite dans la course au trophée de la CAN 2002 au Mali – mais a également consolidé leur suprématie en tête du Groupe E, accumulant ainsi 9 points. Ces moments épiques demeurent gravés dans la mémoire, évoquant avec émotion la grandeur de cette victoire et la fierté qui l’accompagne.

Le Sénégal avait traversé une période de 21 ans sans réussir à battre le Cameroun. Cependant, Demba Ba a réussi à rompre cette longue séquence négative au stade Léopold Sédar Senghor. Portée par un public enflammé, l’équipe nationale sénégalaise a déployé toute sa férocité face à une équipe camerounaise pourtant coriace.

Le film du match : Pour ce match haut combien important pour les deux équipes, il n’y a pas eu de rounds d’observations. Dès le début, Samuel Eto’o est mis à terre par les défenseurs sénégalais. Les hostilités commencent. Mais les lions du Sénégal, eux ne se trompent pas d’objectif. D’ailleurs ils ne tarderont pas à se créer des occasions. Mame Birame Diouf, Papis Demba Cissé manquent d’ouvrir la marque. Le Sénégal domine pendant une bonne vingtaine de minutes mais n’arrive pas à marquer. Moussa Sow, sur une passe de Lamine Sané à la 23e minute, rate sa frappe, le ballon se dirige vers Papis Demba Cissé qui se jette mais manque sa frappe lui aussi.

Mais ne sachant pas concrétiser sa domination, les Camerounais commencent à sortir de leur zone et à se créer des occasions. Ils deviennent de plus en plus menaçants! Pour preuve Bedimo, seul devant le gardien Sénégalais, bute sur Khadim Ndiaye.

Mais au terme des 45 premières minutes, les deux formations vont se neutraliser.

À la reprise, le match va prendre le même rythme. Le Sénégal n’arrive pas à asseoir sa domination. Le coach des Lions de la Téranga, Amara Traoré fait entrer des attaquants. Dame Ndoye prend la place de Mame Birame Diouf à la 57’, Demba Bâ remplace Papis Demba Cissé à la 73’. Avec l’entrée de ces derniers, le jeu a plus de vitesse. Les occasions se multiplient, en atteste la percée de Moussa Sow en solo. À la 81’, Lamine Sané sert Moussa Sow à la limite du hors-jeu mais ce dernier se heurte au gardien Camerounais. À la 83’, Issiar Dia fait son apparition sur le terrain. Il prend la place du capitaine, Mamadou Niang. Dès son entrée, il enchaîne les contre-attaques.

À la 91’, Issiar Dia, sur un contre, élimine un défenseur puis deux et sert lumineusement Demba Ba qui s’amène la balle et catapulte le cuir au fond des filets. C’est fini, le Sénégal l’emporte à l’arraché !

Un bon rappel pour les troupes de Aliou Cissé à quelques heures d’affronter les Camedou de Rigobert Song dans le cadre de la 2e journée du Groupe C de la CAN 2023.

wiwsport.com