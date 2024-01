Historique de la MLS, Dominique Badji va enfin découvrir un autre Championnat puisqu’il s’est engagé avec un club européen.

C’est une longue et belle page qui se tourne. Après pratiquement une décennie passée en Major League Soccer (MLS), Dominique Badji a décidé de quitter ce Championnat et tout simplement le football nord-américain. Passé par les Rapids du Colorado, Charlotte Independence, FC Dallas, Nashville et tout récemment au FC Cincinnati, l’attaquant qui a également connu le Boston Rams va relever d’autres défis en Europe.

A 31 ans, Badji s’est en effet librement engagé avec Bandirmaspor, qui occupe actuellement la septième place de la Deuxième Division de Turquie et qui compte déjà dans ses rangs l’attaquant Moussa Djitté. Sélectionné en 67e position, en janvier 2015, lors du repêchage universitaire de la MLS par les Rapids du Colorado, Badji a joué 216 matchs de MLS, dont 11 en play-offs, marqué 42 buts et délivré 25 passes décisives.

HOŞ GELDİN DOMINIQUE BADJI! pic.twitter.com/JCoU4g70eL — Teksüt Bandırmaspor (@Bandirmaspor) January 18, 2024

