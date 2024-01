Rigobert Song a dévoilé sa composition d’équipe pour le match face au Sénégal. André Onana remplace Fabrice Ondoa dans les cages.

C’était la plus grosse interrogation avant ce choc du groupe C de la 2e journée de la Coupe d’Afrique des Nations. André Onana sera-t-il titulaire avec le Cameroun pour affronter le Sénégal ? La réponse est désormais connue, et c’est oui. Le portier de Manchester United, arrivé tard à cette CAN, prend donc la place de Fabrice Ondoa qui avait été aligné contre la Guinée.

🔴 OFFICIEL ! Le 11 des Lions Indomptables pour affronter le Sénégal. 🇨🇲🇸🇳#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/Tn8IjPe94A — CFOOT (@cfootcameroun) January 19, 2024

