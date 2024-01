La saison 2024 de basketball au Sénégal sera lancée ce samedi 20 Janvier avec le Trophée des Champions au stadium Marius Ndiaye.

Des confrontations qui vont opposer les champions du Sénégal (hommes et dames) aux vainqueurs de la Coupe du Sénégal (hommes et dames). Ainsi pour les hommes, on aura droit à un duel entre l’AS Douanes et le Dakar Université Club. Pour les dames, l’ASC Ville de Dakar croisera le Dakar Université Club.

Programme du samedi 20 Janvier

18H00 : AS DOUANES / DUC (Hommes)

19H30 : ASCVD / DUC

Basket Senegal