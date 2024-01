Idrissa Gana Gueye s’est exprimé devant la presse, ce jeudi, à la veille de la rencontre du Sénégal face au Cameroun pour le compte de la deuxième journée du groupe C de cette Coupe d’Afrique des Nations. Très calme et concentré, le milieu de terrain d’Everton estime que l’équipe tachera de respecter les instructions de l’entraîneur et fera tout ce qui est en son pouvoir pour gagner.

« Nous aborderons le match contre le Cameroun de la même manière que nous l’avons fait lors du dernier match contre la Gambie. Autrement dit, se concentrer, respecter les consignes du coach, et se donner à 200% sans calculer notre adversaire. Se concentrer avant tout sur ce que le coach nous demande de faire. Lui et son staff ont bien étudié cette équipe camerounaise. Je pense qu’ils ont d’yeux que pour nous faire gagner ce match. Donc si nous faisons ce que le coach nous demande de faire, si tout le monde joue à son niveau, le match se passera bien et nous gagnerons la partie », a déclaré Idrissa Gana Gueye. Le duel de Lions tant attendu par les supporters se jouera demain à partir de 17 heures au Stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro.

wiwsport.com