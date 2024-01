Sur Lutte TV, Papiss Kharagne Lô a ainsi expliqué les véritables raisons pour lesquelles Modou Lô a décidé de mettre sa carrière en pause. Le Sorcier du Roi a même révélé que son protégé ne luttera plus cette saison.

« C’est sa propre décision et il faut l’accepter. Il sort de deux combats très éprouvants sur le plan de la préparation donc je pense qu’il a ses raisons pour vouloir se retirer un peu. Sa seconde épouse est revenue au Sénégal depuis le mois de mars et pendant tout ce temps Modou Lô était à Lac Rose pour préparer ses combats (contre Ama et Boy Niang). Il a donc besoin de se retrouver avec sa famille, ses enfants pour au moins deux à trois mois avant de repenser à la lutte. Pour vous dire la vérité, Modou Lô ne luttera plus cette saison » a révélé Papiss Kharagne.

