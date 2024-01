Interrogé sur son jeune coéquipier qui a éclaboussé les débuts du Sénégal à la CAN 2023, Idrissa Gana Gueye a évoqué cette montée en puissance.

Insouciant, talentueux… Lamine Camara a tout pour devenir le métronome de l’Equipe Nationale du Sénégal. Pour ses débuts en Coupe d’Afrique des Nations face à la Gambie, lundi dernier, le milieu de terrain de 20 ans a été exceptionnel, avec à la clé un doublé lors de cette victoire 3-0 des Lions. Une performance qui va sans doute lui donner un statut plus important dans l’effectif sénégalais… et d’envoyer sur le banc des joueurs comme Idrissa Gana Gueye ? Le milieu d’Everton a répondu en conférence de presse ce jeudi.

« Il y a pas du tout de pression (face à la montée en puissance de Lamine Camara. C’est un jeune qui j’apprécie beaucoup, à qui j’aide beaucoup, je parle souvent et je donne des consignes. Je pense qu’il n’y a pas de comparaisons à faire entre Lamine Camara et moi. On est tous là pour l’Equipe Nationale du Sénégal. Nous, les anciens, sommes-là pour aider les jeunes. On ne peut qu’être fier et content pour lui et pour l’Equipe Nationale du Sénégal quand on voit des prestations comme ça », déclare le numéro 5 des Lions.

