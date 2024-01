L’attaquant du Damac FC, tout sourire en conférence de presse ce jeudi, se dit conscient des forces individuelles et collectives du Sénégal mais croit fortement aux capacités des Lions Indomptables à surprendre les champions d’Afrique.

Comment vous vous préparez à affronter le Sénégal ?

Pour être honnête, le Sénégal est l’un des favoris de cette compétition. Mais il ne faut jamais enterrer le Cameroun. On est une grosse nation et on a de très bons joueurs. Certes, le Sénégal a très bien commencé cette compétition, alors que nous avons fait un match nul, mais c’est du passé. Maintenant, on se concentre sur demain (vendredi). Le match sera très difficile pour les deux équipes. C’est à nous de faire ce qu’il faut pour pouvoir les mettre en danger. Je pense qu’on en a toutes les armes nécessaires.

Quel est le discours dans votre groupe lorsque le coach n’est pas présent ?

Juste le fait de porter le maillot du Cameroun donne la passion et tout le désir pour essayer d’aller le plus loin possible dans une compétition comme celle-là. Les Camerounais sont très passionnés et on sait que, quoi qu’il arrive, ils seront derrière nous. Rien que ça et le fait de savoir ce que nos grands frères ont fait parler le passé, ça nous donne des ailes. On sait ce qu’on a à faire et on va aborder ce match avec cette mentalité. Il ne faut pas avoir des regrets à la fin du match. Pour ça, il faudra tout donner contre le Sénégal.

À quel genre de match vous vous attendez notamment au niveau des individualités ?

Je n’étais pas présent avec le groupe en octobre dernier (défaite 0-1 du Cameroun contre le Sénégal en match amical). Mais j’ai regardé le match et j’ai pu suivre la performance de mes coéquipiers. Au final, il n’y a eu qu’un but à zéro. Et c’était un but de Sadio Mané sur penalty. Ça veut dire que le match était très serré. Tout comme nous, le Sénégal a de grands joueurs. Les deux équipes vont vouloir tout donner, et je pense que ce sera un match très serré. L’équipe la plus soudée et la plus forte mentalement pourrait gagner ce match. Ce sera une rencontre très belle à voir entre deux équipes qui jouent. On n’a pas le choix. Et concernant la pression, elle est des deux camps.

Pour vous qui être en grande forme en club, est-ce que ce match à l’affiche parfaite pour marquer cette CAN ?

C’est vrai que cette année est l’une des meilleures pour moi en termes de statistiques. Mais j’ai toujours été le même joueur. C’est vrai que j’ai connu quelques difficultés par le passé mais ça fait partie du football. C’est une très belle affiche et les grands joueurs doivent être présents dans les grands moments. Je suis un joueur offensif qui essaie de toujours faire le meilleur pour l’équipe. Si je peux apporter mes qualités, je le ferai.

Quel genre de duel s’attendre avec Kalidou Koulibaly ?

Moi, je joue sur le côté et Kalidou dans l’axe… Mon adversaire direct sera plutôt le latéral droit. Mais on ne sait jamais… J’ai joué contre lui face à Al-Hilal en début de saison. On a fait 1-1 et c’était un bon match. Physiquement, il est plus costaud que moi, donc je ne vais pas le chercher sur les duels physiques. J’essaierai de le faire techniquement, dans les espaces en utilisant ma vitesse. En tout cas, ce sera un très bon duel.

