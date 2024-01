L’Équipe Nationale du Sénégal affronte vendredi (17h00 GMT) le Cameroun lors de la 2e journée de la phase de groupes de la CAN 2023. Les Lions devraient être privés de Moussa Niakhaté, Abdallah Sima et Youssouf Sabaly vont récupérer Fodé Ballo-Touré et Pape Matar Sarr.

Aliou Cissé pourrait recomposer sa défense centrale. Le sélectionneur des Lions l’a laissé entendre lui-même ce jeudi en conférence de presse. Touché à la cheville face à la Gambie, lundi dernier, Moussa Niakhaté devrait déclarer forfait pour affronter le Cameroun, vendredi (17h00 GMT) lors de la 2e journée du groupe C de la CAN 2023. Un coup dur pour les champions d’Afrique en titre.

Une absence qui devrait voir le Sénégal recomposer avec son axe central titulaire lors de la dernière CAN, avec le capitaine Kalidou Koulibaly et Abdou Diallo, aligné dans une position hybride face aux Scorpions. Toujours du côté des absences, Youssou Sabaly ne devrait pas être là. En revanche, Aliou Cissé va récupérer des joueurs comme Fodé Ballo-Touré, Pape Matar Sarr et Idrissa Gana Gueye.

« On a effectivement Youssouf Sabaly qui a repris la course, une très bonne nouvelle. Idrissa Gueye et Nampalys Mendy sont là. Tout comme Pape Matar Sarr. L’infirmerie est en train de se vider. On fera le point avec Moussa Niakhaté (blessé à la cheville contre la Gambie) et Abdallah Sima qui a une petite gêne au niveau des adducteurs. On verra s’ils seront aptes ou pas », assure le sélectionneur sénégalais.

