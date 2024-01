Opposée au Cameroun vendredi à 17h00 GMT pour son deuxième match de la phase de groupes de la CAN 2023, l’Equipe Nationale du Sénégal devrait évoluer en 4-3-3. Aliou Cissé va devoir recomposer une partie de sa défense et de son milieu de terrain. Nicolas Jackson est pressenti pour débuter.

Le Sénégal peut déjà valider sa qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Ce vendredi (17h00), les Lions de d’Aliou Cissé retrouveront le Cameroun pour leur deuxième match de la phase de groupes. Pour l’occasion, le sélectionneur ne devrait pas compter sur quatre joueurs. Blessé contre la Gambie, Moussa Niakhaté n’est pas prévu pour être présent. Tout comme Youssouf Sabaly (mollet), Abdallah Sima (adducteurs) et Cheikhou Kouyaté (endeuillé).

Avec le forfait du défenseur de Forest, l’axe central des Lions devrait afficher une paire habituelle, avec la présence de Kalidou Koulibaly et Abdou Diallo, avec bien évidemment Edouard Mendy derrière eux. Dans ce potentiel retour au 4-3-3, Krépin Diatta et Ismail Jakobs se chargeront des couloirs de la défense. Au milieu, la bonne nouvelle dans La tanière est le retour de Pape Matar Sarr et Idrissa Gueye. Mais pour autant, c’est bien Nampalys Mendy qui devrait débuter en sentinelle.

Auteurs d’une belle prestation face à la Gambie, avec respectivement un but et un doublé, Pape Gueye et Lamine Camara devraient logiquement être reconduits dans l’entrejeu. En attaque, si Iliman Ndiaye a effectué une belle entrée lors du premier match, Ismaïla Sarr devrait encore s’occuper du poste d’ailier droit. Sadio Mané, lui, sera à gauche de cette attaque. Enfin à la pointe de l’attaque, tout porte à croire qu’Aliou Cissé titulariserait le joueur de Chelsea Nicolas Jackson en lieu et place d’Habib Diallo.

La compo probable des Lions face au Cameroun

E. Mendy, Diatta, Koulibaly, A. Diallo, Jakobs – Camara, N. Mendy, P. Gueye – I. Sarr, Jackson, Mané

