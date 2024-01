La fin de première période face au Ghana ne pouvait pas être aussi cauchemardesque pour l’Egypte. Dominés dans le jeu, les Pharaons ont craqué juste avant la pause sur un superbe but de Mohammed Kudus. Juste avant, les finalistes malheureux de la dernière CAN ont vu leur meilleur joueur, Mohamed Salah, sortir sur blessure.

Touché à la cuisse gauche, l’attaquant de Liverpool est resté assis quelques instants sur la pelouse du Stade Félix-Houphouët-Boigny, avant de céder son brassard de capitaine à Ahmed Hegazy. Pour ce qui ressemble à une blessure musculaire, l’Egypte peut donc clairement s’inquiéter de l’avenir de Salah dans cette Coupe d’Afrique.

