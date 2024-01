Portée par un triplée l’Emilio Nsue, la Guinée-Equatoriale n’a fait qu’une bouchée de la Guinée-Bissau et file vers les huitièmes de finale (4-2).

Saignante offensivement, la Guinée-Equatoriale a fait un grand pas vers les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations en s’imposant 4-2 contre la Guinée-Bissau, pratiquement éliminée, jeudi au Stade Alassane-Ouattara. Le Nzalang Nacional, qui avait tenu tête en ouverture au Nigeria (1-1), est pratiquement assuré de terminer au pire des cas à une place de meilleur troisième.

En revanche, cette deuxième défaite en deux matchs, après celle logiquement concédée contre la Côte d’Ivoire (2-0), ne laisse plus guère d’espoirs aux Djurtus de Baciro Candé, proches de l’élimination avant d’affronter le Nigeria le 22 janvier. Les Bissau-guinéens, pourtant dominés et menés par un but d’Emilio Nsue (21e), avaient réagi grâce à l’égalisation contre son camp d’Esteban Obiang (37e).

Mais les partenaires d’Alfa Semedo et de Moreto Cassama, à l’image du premier but qu’ils encaissent, ont vécu un début de seconde période cauchemardesque. Et Josete Miranda a profité d’une nouvelle erreur de la défense pour permettre aux Equato-guinéens de reprendre l’avantage (46e), avant le triplé de Nsue (51e, 61e). José Correia a sauvé l’honneur de la Guinée-Bissau en fin de rencontre (90e+3e).

wiwsport.com