Pays organisateur, la Côte d’Ivoire voulait enchaîner une deuxième victoire. Mais les Éléphants ont été surpris par un Nigeria enthousiaste (0-1).

Pour la deuxième match de « sa » Coupe d’Afrique des Nations, la Côte d’Ivoire rêvait probablement d’une autre histoire. Celle d’une deuxième victoire d’affilée qui aurait ouvert les portes des huitièmes de finale. Mais le Stade Olympique Alassane-Ouattara et les supporters ivoiriens ont assisté au pire des scénarios en voyant leurs Eléphants tomber devant le froid réalisme du Nigeria (0-1).

Alors que les deux équipes se sont quittées sur un score nul et vierge à la pause, les Super Eagles ont profité d’un penalty Diomande sur Osimhen pour inscrire l’unique but d’une victoire très précieuse grâce au capitaine Troost-Ekong (55e). Avec ce succès, le Nigeria (2e, 4 pts) relègue la Côte d’Ivoire à la 3e place (3 pts). Victorieuse de la Guinée-Bissau (4-2), la Guinée Equatoriale est en tête (1ère, 4 pts).

Il faut donc dire que le Nigeria fait la très belle opération du jour avec cette victoire qui permet de se rapprocher grandement de la qualification. La Côte d’Ivoire s’incline chez elle et devra impérativement s’imposer lors de la prochaine journée pour ne pas craindre un fiasco d’une élimination en poule. Et ce ne sera pas simple face à la Guinée Équatoriale, déjà parmi les révélations de ce début de CAN.

⌚ FULL-TIME! Troost-Ekong scores through a penalty kick to secure a precious victory for Nigeria against hosts Cote d'Ivoire! 🥅🇳🇬#TotalEnergiesAFCON2023 | #CIVNGR pic.twitter.com/2qXQ8fGgLn — CAF (@CAF_Online) January 18, 2024

