Cinq jours après son immense succès face à la Gambie (3-0), l’équipe nationale sénégalaise affrontera le Cameroun vendredi 19 janvier à 17h dans le cadre de la deuxième journée de la CAN qui se joue actuellement en Côte d’Ivoire. En conférence de presse, le milieu de terrain Idrissa Gana Gueye, est revenu sur cette rencontre à enjeu majeur pour les Lions du Sénégal, qui tenteront de décrocher une qualification pour les huitièmes de finales face aux camerounais qui ne pensent qu’à battre le champion d’Afrique en titre et à se remettre sur les rails. Que pensez-vous de ceux qui pensent que des joueurs comme Koulibaly, Sadio Mané et Mendy Edouard ne sont plus dans la même forme qu’il y a deux ans lorsqu’ils sont devenus champions d’Afrique ?

C’est la première fois que j’entends parler de cela. C’est la première fois que j’entends une question comme celle-ci, et je pense que nous nous en sortons bien. Nous sommes en bonne forme. Nous sommes venus ici pour défendre les couleurs de notre pays de la meilleure des façons. L’état de forme va et vient. Mais nous sommes là aujourd’hui, nous avons travaillé dur et travaillé dur pour être en forme dans cette compétition.

En tant que joueur, comment comptez-vous aborder la rencontre face au Cameroun, sachant que vous avez toujours eu des difficultés face à cette équipe ? Nous aborderons le match contre le Cameroun de la même manière que nous l’avons fait lors du dernier match contre la Gambie. Autrement dit, se concentrer, respecter les consignes du coach, et se donner à 200% sans calculer notre adversaire. Se concentrer avant tout sur ce que le coach nous demande de faire. Lui et son staff ont bien étudié cette équipe camerounaise. Je pense qu’ils ont d’yeux que pour nous faire gagner ce match. Donc si nous faisons ce que le coach nous demande de faire, si tout le monde joue à son niveau, le match se passera bien et nous gagnerons la partie.

Vous êtes à votre 5e CAN, plus de 10 ans en sélection, à votre avis quel est l’attrait supplémentaire du Sénégal qui devient champion d’Afrique et parvient à tenir tête aux grandes nations du football à l’instar de l’équipe du Cameroun ?

Eh bien, je pense que nous savons tous que ce que nous avons le plus, c’est l’expérience et le vécu. Certains joueurs ont fait plusieurs CAN avec le coach. Vous connaissez le chemin qui nous a conduits à la victoire au Cameroun. Nous sommes là pour essayer de refaire la même chose dans le même état d’esprit. Cela signifie bien vivre en groupe. Nous comprenons ce que c’est, car ce n’est pas toujours facile de vivre quelques semaines entre hommes. Vous ne pouvez peut-être pas voir ce qui se passe à l’extérieur, mais nous, les anciens, sommes là pour avoir une bonne vie de groupe. Pour que tout le monde tire dans le même sens. C’est à dire que le Sénégal qui gagne. Écouter les instructions du coach, vivre bien ensemble, s’entraîner bien. Préparer bien nos matchs et surtout être en forme pour aller le plus loin possible.

Les Camerounais ont annoncé qu’ils seront en guerre contre le Sénégal. Vous ferez de même ?

S’ils vont à la guerre. On sera prêt pour répondre présent. On est bien préparés pour ça. Tout le monde est prêt donc s’ils veulent la guerre, ils l’auront.

La montée en puissance du jeune milieu de terrain Lamine Camara vous met-elle la pression ou êtes-vous satisfait de sa prestation exceptionnelle ?

Pression ? Certainement pas. Lamine Camara est un jeune que j’aime beaucoup, je l »aide beaucoup et je lui parle beaucoup. Je lui donne quelques conseils. Il n’y a donc aucune comparaison entre Lamine Camara et moi. Nous sommes tous là pour le Sénégal, pour l’équipe nationale, et en tant qu’ancien, nous sommes là pour les aider, et quand vous voyez des performances comme celle contre la Gambie, nous ne pouvons qu’être fiers et heureux pour lui et pour Equipe nationale du Sénégal.

