L’Egypte et le Ghana n’ont pas réussi à se départager jeudi au Stade Félix-Houphouët-Boigny et ont du partager les points (2-2). Un score nul qui fait les affaires du Cap-Vert et du Mozambique, qui s’affrontent ce vendredi.

Un nul qui n’arrange sans doute personne. Incapables de l’emporter jeudi dans l’enceinte du Stade Félix-Houphouët-Boigny, à Abidjan, l’Egypte et le Ghana n’ont pas réalisé la bonne opération en vue d’une qualification pour les huitièmes de finale (2-2). Ils pourraient voir revenir dans leur nuque le Cap-Vert ou le Mozambique, qui s’affrontent ce vendredi après-midi (14h00 GMT). De quoi donner une troisième journée palpitante dans ce groupe B très homogène.

La première période aura été âprement disputée. Mais il fallait attendre les derniers instants avant la pause pour assister au premier but de la soirée. Servi par Salis Abdul Samed, Mohammed Kudus croisait sa frappe pour battre Mohamed El-Shenawy (43e+3). Un double coup dur pour les Pharaons puisque quelques instants avant cette ouverture du score ghanéenne, le capitaine Mohamed Salah avait cédé sa place pour blessure. Et cela ne semble pas bon pour la suite de la compétition.

Marquée par de nombreuses erreurs de part et d’autre, la seconde période a été beaucoup plus animée. Les Black Stars ont eu du mal à revenir dans la partie et l’Egypte a pu profiter d’un long temps fort pour égaliser grâce à Marmoush (69e). Mais quelques secondes plus tard, Kudus remettait le Ghana devant sur une frappe déviée par Abdelmonem et qui surprend El-Shenawy (71e). Sauf que dans la foulée, Mohamed inscrivait le but du 2-2 (74e). Et Egyptiens et Ghanéens sont dos au mur.

⌚ FULL-TIME! 4 goals divided equally as Egypt and Ghana share the points in an intense contest. 😮‍💨#TotalEnergiesAFCON2023 | #EGYGHA pic.twitter.com/JuyxkrdeEH — CAF (@CAF_Online) January 18, 2024

