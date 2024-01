À seulement 20 ans, Lamine Camara a déjà remporté le CHAN et la CAN U20, actuellement il fait les beaux jours de l’équipe nationale A du Sénégal à la CAN 2023, avec son doublé historique face à la Gambie (3-0), lors de la première journée. Des performances qui ne passent pas inaperçues, l’ancien international sénégalais, en l’occurrence El Hadji Diouf, a saisi l’occasion au micro de RMC Sport, pour se prononcer sur l’immense talent, de l’enfant de Diouloulou.

Le talent n’a pas d’âge, et Lamine Camara en est un exemple, avec ses grandes performances sur le terrain. Impressionné par le jeune joueur du FC Metz, pensionnaire de la ligue 1 française, El hadji Diouf, estime que : « C’est un très bon joueur, il a presque fait toutes les équipes nationales du Sénégal, ce qui est rassurant avec Lamine, c’est un jeune qui progresse bien, qui a beaucoup de talents et il a surtout l’envie de réussir. »

D’ailleurs, le double ballon d’or africain le compare, par des légendes du football anglais, comme Steven Gerrard et Frank Lampard, deux joueurs, qui ont marqué l’histoire du football. « Il joue même pas le football de sa génération, les deux joueurs que j’ai vu faire ça, c’est Steven Gerrard et Frank Lampard, box to box. Il a un volume de jeu extraordinaire, il est toujours à l’écoute et demande des conseils, car je le côtoie à l’entraînement et à l’hôtel, il est un exemple pour les jeunes d’aujourd’hui, » déclare l’ex international sénégalais.

Avant de conclure, « Je crois qu’il ne va pas rester au FC Metz pendant longtemps, s’il continue dans le même sérieux, Metz pourra faire une très bonne affaire avec son talent. »

Wiwsport.com