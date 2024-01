Leader du groupe C , seule équipe à décrocher les 3 points lors de la première journée, le Sénégal se prépare pour son prochain match.

Lors de la séance d’entraînement d’hier, seuls les remplaçants et les non-alignés lors de la victoire face à la Gambie (3-0) étaient au terrain d’entraînement hier. Il s’agit de Iliman Ndiaye, Nampalys Mendy, Pathé Ciss, Abdoulaye Seck. Et Gana Gueye, Bamba Dieng, Niakhate Ndiaye, Nicolas Jackson, Abdallah Sima, Mory Diaw et Alfred Gomis. L’arrière Fode Ballo-Toure était aussi de la partie mais il a été ménagé en fin de partie.

Notons que ce groupe a effectué une séance d’entraînement de plus de deux heures très intenses. Lors des exercices, Pathé Ciss et Pape Matar Sarr se sont accrochés et écroulés sur la pelouse durant quelques minutes. Le pensionnaire de Tottenham a eu plus de mal à se relever.

Des absents

Rappelons qu’au lendemain de chaque match, les titulaires effectuent une séance de décrassage et sont laissés au repos à l’hôtel. Ils n’étaient donc pas au terrain d’entraînement hier. D’autres absences aussi ont été notées. Celles de Cheikhou Kouyate qui a quitté la tanière pour rallier Dakar en raison du décès de son père. Et de Youssouf Sabaly qui n’est pas encore apte à jouer. L’arrière droit risque encore de ne pas jouer le second match de cette CAN 2023.

Ce mercredi, à deux jours du prochain match, la séance d’entraînement se déroulera à huis clos. 25 joueurs devraient être de la partie. De même que Moussa Niakhate, remplacé lors du précédent match, mais qui avait rassuré en zone mixte.

wiwsport.com (NAF envoyé spécial )