Ebrima Adams s’est excusé d’avoir reçu un carton rouge lors du match de la CAN 2023 entre le Sénégal et la Gambie. Le milieu de terrain des Scorpions estime avoir pénalisé son équipe, battue par les champions d’Afrique (3-0).

Face à la Gambie, les joueurs d’Aliou Cissé n’ont pas pris du temps avant d’ouvrir rapidement la marque par l’intermédiaire de Pape Gueye sur une passe de Sadio Mané. Cueillis à froid, les Scporpions ne se replient pas à l’image de ce coup franc de Barrow (16’) cette tête de Sowe (24’) mais l’exclusion d’Adams va sonner le glas des ambitions les joueurs de Tom Saintfiet. Le Sénégal en profite pour corser l’addition dès le début de la deuxième mi-temps sur une frappe croisée de Lamine Camara. Ce dernier signe un doublé à la 86e minute et scelle la victoire des siens dans cette partie. Premier joueur à être expulsé dans cette 34e édition de la CAN, d’Ebrima Adams a présenté ses excuses aux supporters gambiens sur les réseaux sociaux.

« Je suis dévasté d’avoir été expulsé lors de notre match contre le Sénégal. Je n’ai jamais eu l’intention de recevoir un carton rouge, alors que je représentais mon pays bien-aimé, la Gambie. Mais j’ai eu la malchance d’en recevoir un qui a eu un impact négatif sur notre match, sur les points gagnés et sur les chances de succès de notre nation dans la phase de groupes. Je tiens à m’excuser sincèrement auprès de mon sélectionneur, de mes coéquipiers, des supporters des Scorpions au pays et à l’étranger pour n’avoir pas été en mesure de terminer le match pour mon pays et mes supporters bien-aimés. Du fond du cœur, je suis désolé », a déclaré Ebrima Adams.

