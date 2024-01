Au lendemain de la victoire contre la Gambie, l’attaquant des Lions s’est exprimé face à la presse ce mardi. Il a évoqué sa première en CAN mais aussi la prochaine rencontre face au Cameroun.

« Je suis très content de disputer ma première CAN. Mais le plus important, c’est de mettre les émotions à côté et se concentrer sur cette CAN. L’équipe a bien joué et on a gagné. En tant qu’attaquant, je dois être décisif quand je rentre sur le terrain. J’ai fait une passe décisive sur un superbe but de Lamine Camara (rires).

On va apprécier les matchs de la même manière. Qu’une équipe soit plus forte que l’autre ou pas, on respecte tous nos adversaires, comme nous nous respectons nous-mêmes. On va faire notre jeu, comme on le fait depuis des années et essayer de gagner le match. On va aborder ce match comme celui contre la Gambie.

On va essayer de jouer comme on sait le faire et essayer de marquer des buts. C’est comme ça qu’on pourra gagner ce match-là. C’est vrai, on n’est pas qualifié après avoir gagné le premier match. Le discours du groupe ? Que tu perds ou tu gagnes, le discours reste le même. On prend ce match comme une finale.

wiwsport.com