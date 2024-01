Tenu tête par la Guinée Conakry lors de sa première sortie dans cette Coupe d’Afrique des Nations, le Cameroun a dû se résoudre à partager les points (1-1). Un résultat qui oblige les Lions Indomptables à réaliser une grosse performance face aux champions d’Afrique, brillants vainqueurs de leur premier match contre la Guinée (3-0).

L’un des gros chocs de la phase de groupes de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations qui se joue actuellement en Côte d’Ivoire mettra aux prises le Sénégal et le Cameroun. Ce duel entre Lions, prévu le 19 janvier, qui s’inscrit dans le cadre de la deuxième journée de la poule C promet un spectacle extraordinaire et, surtout, les joueurs camerounais devront veiller à ce que leur tâche ne soit pas rendue encore plus difficile en cas de mauvais résultat face aux joueurs sénégalais.

Le sélectionneur camerounais Rigobert Song est conscient de la situation et estime que son équipe élèvera le niveau de jeu vendredi prochain pour répondre à l’adversité des coéquipiers de Sadio Mané. « On va se remettre, on va corriger ce qui n’a pas marché les quatre jours qui arrivent. Ça va être un autre visage, je suppose que les joueurs déjà eux-mêmes ils sont conscients de la situation et nous aussi avec mes collaborateurs, nous allons essayer de réajuster ce qui nous a manqué aujourd’hui« , a-t-il lancé en conférence de presse.

Song poursuit : « Nous avons regardé l’ensemble du match et il y avait certaines choses à corriger, donc nous allons essayer de nous rattraper. Les joueurs le savent aussi, et comme il n’y a que quatre jours de différence, nous allons nous réajuster. Au prochain match, les choses iront mieux. Je n’ai aucun doute. Sénégal vs Cameroun ? C’était un match difficile face à la Guinée. Contre le Sénégal, ce sera un autre match, nous restons positifs. Nous savons que ce sera pas la même chose que ce que vous avez vu aujourd’hui« , a ajouté le technicien camerounais à la fin du match nul contre la Guinée (1-1).

wiwsport.com