La CAN bat son plein dans les cinq villes ivoiriennes. Alors que la première journée n’est pas encore bouclée, les organisateurs et supporters font face à un gros problème : des stades vides, des billets chers, introuvables et faux.

Avec toute la forte communication déployée pour cette 34e édition de la CAN, les observateurs ont été surpris de constater que le match d’ouverture de la compétition n’a pas fait le plein au stade Alassane Ouatara. Dans un stade de 60000 places, la rencontre Cote d’Ivoire vs Guinée Bissau n’a mobilisé que 36000 spectateurs pour 55000 billets vendus. La deuxième rencontre du groupe A entre le Nigeria et la Cote d’Ivoire n’a attiré que 8500 personnes.

A Yakro, les supporters ont vécu le calvaire sous le soleil !

Avec un seul billet acheté, les supporters pouvaient venir regarder les deux matchs de la première journée de la poule C. Lors du live d’avant-match de wiwsport, on pouvait apercevoir les supporters du Cameroun ou de la Guinée dont les équipes jouaient en deuxième heure venir très tôt au stade. Le stade aurait bien pu être à guichets fermés dès le coup d’envoi du premier match. Il faudra attendre la seconde période de la rencontre entre le Cameroun et la Guinée pour voir plus de monde à Yakro dont le stade n’a pas fait le plein. Pourtant, il restait des places !

En plus de la température qui dépassait les 33 degrés à 13h, la chaleur était minime face aux autres problèmes rencontrés par les supporters sur place. Les routes menant au stade ont été barricadé. Les supporters ont dû faire des kilomètres de marche pour rallier les portes d’entrées. En sus de cela, plusieurs d’entre eux ont été retenu devant la porte. Un gros problème dans la billetterie ! Pour certains, leurs billets ne passaient pas au scanner et pour d’autres impossible de trouver le billet sur place.

Ainsi, le stade Charles Konan Banny n’a pas fait le plein hier. Pour la première rencontre Sénégal vs Gambie, 7298 personnes étaient dans le stade alors que de nombreux supporters sénégalais étaient dehors. C’est le cas de ce sénégalais, Fof Ipupa (à l’image), bien connu sur le réseau social Facebook au Sénégal. Pour avoir acheté son billet à un prix exorbitant, il regardera le match finalement, derrière les barrières.

Il y a eu plus de monde lors de la deuxième rencontre qui a démarré à 17h entre la Guinée et le Cameroun. Toutefois, on ne comptait que 11271 spectateurs. Un chiffre loin de la prévision de l’organisation du stade qui avait retenu 18000 places disponibles.

wiwsport.com (NAF envoyé special)