Non retenu dans le groupe des 18 joueurs du Cameroun lors de la première rencontre de cette campagne africaine des Lions Indomptables du Cameroun hier face au Sily National de Guinée, un match qui s’est soldé sur un score nul (1-1). Le gardien de Manchester United André Onana, était mécontent du sort qui lui a été réservé par son sélectionneur Rigobert Song.

Arrivé dans sa sélection à moins de 24 heures de la rencontre, après avoir disputé le match qui opposait son club Manchester United à Tottenham le dimanche 14 Janvier, comptant pour la 20éme journée de la premier league.

André Onana, n’était même pas sur la feuille de match lors de la confrontation Cameroun – Guinée, une situation qui n’était pas de son goût ,<<J’ai beaucoup de choses à dire mais je ne le dirai pas ici car nous sommes en compétition. Le plus important, c’est l’union sacrée>>, a fait savoir dans une interview.

Malgré sa mise à l’écart, il ne compte pas laisser ses coéquipiers et garde espoir pour une victoire finale au soir du 11 Février 2024 ,<<On est ici pour gagner la CAN. Je demande aux supporters de nous soutenir dans les bons et mauvais moments. Je fais partie des leaders donc je prends mes responsabilités et c’est pour ça que je suis là. Je ne veux pas qu’ on critique les plus jeunes.>>

Et pour les critiques, dont il fait face en raison de son attitude envers sa nation, il dit s’être habitué, <<Qu’on me critique, je fais ce qui est bien pour mon pays. C’est comme choisir entre mon père et ma mère, mais mon pays passe avant tout, c’est pour ça que je suis là… On est ensemble.>>

Pour rappel, Onana avait pris sa retraite internationale, suite au premier match de la coupe du monde 2022, face à la Suisse après un différend avec son sélectionneur, avant de sortir de sa retraite en Septembre 2023.

