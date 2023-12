Pape Gueye a disputé ses premières minutes de la saison lors de la victoire de l’OM face à l’OL, mercredi en Ligue 1 (3-0). Un moment spécial pour le milieu de terrain sénégalais, suspendu depuis l’été dernier par la Fifa. Il s’est confié sur RMC.

Quelques minutes de bonheur dans un Vélodrome en liesse. Pape Gueye a profité du large succès de l’OM face à l’OL, mercredi en Ligue 1 (3-0) pour faire son retour à la compétition. Le milieu de terrain de 24 ans, qui a remplacé Azzedine Ounahi à la 84e, n’avait pas encore joué depuis le début de la saison. La faute à une suspension de quatre mois infligée en janvier par la Fifa et confirmée par le Tribunal arbitral du sport en juillet, en raison des conditions de son arrivée à Marseille en 2020. L’ancien Havrais a été sanctionné pour avoir notamment signé un pré-contrat avec Watford avant de rallier les Bouches-du-Rhône. De quoi le contraindre à une longue période loin des terrains.

« C’était un moment compliqué, parce que je ne pouvais pas aider mes coéquipiers. On savait que le club était en difficulté, a confié Pape Gueye après la victoire contre Lyon. Je me tenais prêt. J’ai voulu me mettre à disposition de la réserve pour grappiller le maximum de temps de jeu et être prêt physiquement. Parce que ce n’est pas facile. Avant ce match contre l’OL, j’avais un préparateur physique tous les jours avec moi. Sur le terrain, c’était compliqué, j’ai dû serrer les dents. Mais au fur et à mesure des matchs, je pense que je vais être de mieux en mieux. »

Malgré son manque de rythme, le natif de Seine-Saint-Denis, prêté en fin de saison dernière au Séville FC, a pris beaucoup de plaisir à retrouver l’adrénaline d’un grand match: « J’avais du feu dans les jambes. Je m’étais bien préparé. Je remercie le club, le président, toutes les personnes qui travaillent au club, mes coéquipiers et les supporters pour leur soutien. Aujourd’hui, je suis très content. En plus, j’ai dépassé la barre des cent matchs à l’Olympique de Marseille donc c’est une très bonne soirée pour moi. » Interrogé sur la pression qui escorte le quotidien de l’OM, actuellement huitième de L1 (à trois points des places européennes), Pape Gueye a répondu avec sérénité: « C’est sûr qu’il y a de l’attente. C’est quelque chose qui me motive. Je suis un compétiteur. J’ai toujours voulu jouer à l’Olympique de Marseille, dans ce club, donc il n’y a aucun problème« .

wiwsport.com