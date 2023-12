Pour la troisième levée, Edouard Mendy (Al-Ahli), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal) et Mamadou Fall (Kasimpasa) sont les trois nominés pour le titre de meilleur joueur #wiwsport du Mois de Novembre 2023.

À quelques semaines du début de la Coupe d’Afrique des Nations, plusieurs internationaux sénégalais respirent la forme, tant en club qu’en sélection. C’est particulièrement le cas d’Edouard Mendy et de Kalidou Koulibaly, qui vont certainement être du voyage en Côte d’Ivoire. De bonne augure. Alors qu’à l’image de Mamadou Fall, d’autres joueurs peuvent également espérer créer la surprise dans la liste d’Aliou Cissé. Mendy, Koulibaly et Fall sont d’ailleurs les nominés pour notre Joueur du Mois de Novembre.

Edouard Mendy, le retour en grâce

Le portier international de 31 ans a retrouvé de sa superbe depuis plusieurs semaines et en a fait confirmation lors du mois de novembre. Sauveur des Lions face au Togo en match de qualification pour le Mondial 2026, le 21 novembre dernier, quelques jours après avoir été imbattable contre le Soudan du Sud, l’ancien joueur de Chelsea a été remarquable avec Al-Ahli. En quatre matchs de Saudi Pro League (2 victoires, 2 nuls), Mendy a réalisé neuf arrêts et s’est assuré quatre clean-sheets.

Kalidou Koulibaly, la force tranquille

Lors des deux derniers matchs avec l’Equipe Nationale, l’ex-défenseur central de Naples et de Chelsea a évolué à son meilleur niveau. Et en club, il continue son impressionnant travail au sein de l’arrière-garde d’Al-Hilal. Au cours du mois de novembre, la formation de Jorge Jesus n’a concédé le moindre but en cinq matchs toutes compétitions confondues, et Koulibaly n’est pas étranger des faits. Lors du choc contre Al-Nassr, par exemple, il avait tout simplement régalé les amateurs.

Mamadou Fall, la révélation

L’ancien joueur du Sporting Charleroi fait énormément parler du côté de la Turquie ces dernières semaines. Véritable coup de cœur de beaucoup de supporters de Kasimpasa, le polyvalent attaquant de 31 ans fait logiquement partie des nominés. Même s’il n’a inscrit un but, il a été très déterminant dans le jeu des Apaches. Que ce soit en tant qu’avant-centre ou sur un côté, Fall a apporté vitesse, dribble et percussion, à l’image de son excellent match contre Kayserispor, en dépit d’une défaite.

Joueur #wiwsport du mois Novembre 2023 Qui est ton joueur du mois de Novembre 2023 ? Merci pour votre réponse ! Le sondage est clôturé !

wiwsport.com